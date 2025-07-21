Ограничения на полеты ввели в российском аэропорту

Росавиация: Ограничения на полеты введены в аэропорту Нижнего Новгорода

Ограничения на полеты воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«НИЖНИЙ НОВГОРОД (Стригино). ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко.

Представитель Росавиации отметил, что данные меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ограничения на полеты по аналогичной причине были введены в московских аэропортах Домодедово и Жуковский.

Днем 20 июля режим ограничения полетов вводился в трех столичных аэропортах: Внуково, Шереметьево и Домодедово. По словам представителя Росавиации, ограничения введены «по согласованию с соответствующими органами».