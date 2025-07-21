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23:03, 21 июля 2025Спорт

Российские борцы победили американцев в матчевой встрече

Сборная России по вольной борьбе победила США в матчевой встрече со счетом 6:4
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Сборная России по вольной борьбе одержала победу над национальной командой США в матчевой встрече, которая прошла в Будапеште (Венгрия). Результаты доступны на сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Встреча закончилась победой отечественных спортсменов со счетом 6:4. Бои состоялись в десяти весовых категориях.

Ожидается, что в дальнейшем пройдут еще две матчевые встречи.

Ранее ФСБР заявила о подготовке двухсерийной матчевой встречи со сборной США. Предполагалось, что мини-турниры по вольной борьбе пройдут по разу на территории каждой из участвующих стран. В ФСБР уточнили, что это делается в рамках оздоровления общей атмосферы российско-американских политических отношений.

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