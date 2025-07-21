Российские борцы победили американцев в матчевой встрече

Сборная России по вольной борьбе победила США в матчевой встрече со счетом 6:4

Сборная России по вольной борьбе одержала победу над национальной командой США в матчевой встрече, которая прошла в Будапеште (Венгрия). Результаты доступны на сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Встреча закончилась победой отечественных спортсменов со счетом 6:4. Бои состоялись в десяти весовых категориях.

Ожидается, что в дальнейшем пройдут еще две матчевые встречи.

Ранее ФСБР заявила о подготовке двухсерийной матчевой встречи со сборной США. Предполагалось, что мини-турниры по вольной борьбе пройдут по разу на территории каждой из участвующих стран. В ФСБР уточнили, что это делается в рамках оздоровления общей атмосферы российско-американских политических отношений.

