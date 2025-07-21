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01:13, 21 июля 2025Россия

«Русскую общину» признали нежелательной организацией в российском регионе

«Русскую общину» признали нежелательной организацией в Челябинской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

«Русскую общину» признали нежелательной организацией экстремистского толка в Челябинской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Русская Община Zov».

Решение было вынесено комиссией по вопросам противодействия проявлениям экстремизма в Троицком муниципальном районе.

Также комиссия потребовала установить личности всех сотрудников «структурных подразделений», которые принимают участие в деятельности организации.

Ранее чеченка обвинила «Русскую общину» в попытке похитить детей с детской площадки во время рейда в Москве. В самом движении инцидент назвали провокацией, направленной на дестабилизацию межнациональных отношений.

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