Школьника-насильника задержали за нападения на россиянок

В Петербурге задержали школьника за изнасилование двух женщин

В Санкт-Петербурге задержали несовершеннолетнего россиянина, подозреваемого в двух нападениях на женщин. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, 19 июля в магазине на улице Массальского в Красном Селе школьник напал на 59-летнюю женщину, которую пытался изнасиловать. Однако сработавшая сигнализация спугнула насильника. Позже он заметил 22-летнюю девушку, которой с ходу распылил в лицо газовый баллончик, увел в лесополосу и там совершил в отношении нее преступления против половой свободы.

Происходящее заметили жители соседнего дома, которые вызвали сотрудников правоохранительных органов. Полицейским удалось задержать подозреваемого.

Ранее в Подмосковье полиция задержала мужчину, надругавшегося на знакомой и изрезавшего ее.