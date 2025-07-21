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15:08, 21 июля 2025Экономика

Упавшее дерево повредило квартиру в российском городе

В Липецке упавшее дерево разбило окно квартиры
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В Липецке рухнувшее дерево повредило квартиру на пятом этаже жилого дома. Об происшествии в российском городе стало известно порталу «Мое!».

Инцидент произошел на улице Терешковой. В результате падения дерева были повреждены стеклопакет и наружный блок кондиционера. Упавший ствол также заблокировал проезд к зданию. Собственники пострадавшей квартиры считают, что расходы на замену окна и кондиционера должны оплатить власти или коммунальная компания.

Ранее в Подмосковье во время ливня автомобиль провалился в яму, скрытую дождевой водой. Машина наполовину ушла под воду, очевидцы поделились кадрами с места событий.

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