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14:33, 21 июля 2025Бывший СССР

В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прозвучали взрывы
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andriy Andriyenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщило агентство «Общественное».

Сообщается, что эта третья серия взрывов за день. О месте и причинах взрывов не сообщается, местные власти пока не отреагировали на случившееся.

Ранее на Украине прогремели взрывы в Кривом Роге и Кропивницком. Сообщается, что причинами стали удары российских войск.

До этого российская армия нанесла удар по подконтрольному Киеву городу Запорожье. Как отмечает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ») со ссылкой на областную военно-гражданскую администрацию, в результате прилета на территории одного из предприятий вспыхнул пожар.

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