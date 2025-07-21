В Херсоне прозвучали взрывы

В Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщило агентство «Общественное».

Сообщается, что эта третья серия взрывов за день. О месте и причинах взрывов не сообщается, местные власти пока не отреагировали на случившееся.

Ранее на Украине прогремели взрывы в Кривом Роге и Кропивницком. Сообщается, что причинами стали удары российских войск.

До этого российская армия нанесла удар по подконтрольному Киеву городу Запорожье. Как отмечает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ») со ссылкой на областную военно-гражданскую администрацию, в результате прилета на территории одного из предприятий вспыхнул пожар.