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11:16, 21 июля 2025Спорт

Врач дал советы по безопасному подъему тяжестей

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Врач травматолог-ортопед Максим Саутин дал советы по безопасному для здоровья подъему тяжестей. Об этом сообщает NEWS.ru.

Специалист рекомендовал для таких случаев задействовать большое количество мышц. «Когда мы поднимаем тяжелые предметы, крайне желательно это делать за счет мышц ног, а не за счет рук и спины, которая при наклоне, при сгибании позвоночного столба испытывает очень большую нагрузку», — заявил Саутин.

Врач отметил, что правильная техника подъема тяжестей похожа на действия штангистов. «Нужно подсесть под предмет, держа спину прямо, и поднимать его за счет силы ног», — отметил специалист.

Ранее Саутин назвал лучшую альтернативу приседаниям со штангой. По мнению специалиста, это жим ногами.

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