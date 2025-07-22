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21:37, 21 июля 2025Экономика

ФАС усилит контроль за ценами на питьевую воду в московских аэропортах

ФАС поручила усилить контроль за ценами на питьевую воду в аэропортах Москвы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

После того как в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступили жалобы на завышение цен в московских аэропортах на продовольственные товары, в частности на питьевую воду, было принято решение усилить контроль за ценами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Служба поручила Московскому и Московскому областному УФАС усилить контроль в связи с информацией о резком росте цен на эту продукцию в аэропортах столицы», — говорится в сообщении.

ФАС также напомнила о недопустимости необоснованного повышения цен на эти товары. Кроме того, в пресс-службе ведомства рассказали, что продолжается анализ в 28 регионах, в аэропортах которых пассажиропоток превышает один миллион человек в год.

Ранее ФАС начала проверку супермаркетов из-за наценки на пакеты.

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