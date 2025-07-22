Группу из шести туристов унесло в водопад в США

Fox News: Шесть сплавлявшихся по реке Дешут туристов упали с водопада

Спасатели пять дней ищут членов туристической группы, которых унесло в водопад в США. Об этом сообщает телеканал The Fox News.

Об инциденте стало известно в субботу, 19 июля. Очевидцы доложили службе экстренного реагирования о туристах, которые упали с четырехметрового водопада на реке Дешут.

Предположительно шесть человек сплавлялись по речному течению к западу от города Бенд, штат Орегон. В этом месте вдоль водоема установлены таблички, предупреждающие об обрыве. Прибывшие на место происшествия службы вытащили из воды троих человек, которых доставили в местную больницу. Четвертую женщину не смогли реанимировать.

21 июля бригада береговой охраны наткнулась на тело еще одной туристки. Однако последний мужчина до сих пор числится пропавшим без вести, его поиски продолжаются.

Ранее 19-летний кореец прыгнул с японского водопада Харадзири в префектуре Оита и не вынырнул. На следующий день спасатели обнаружили его тело в другом водоеме.