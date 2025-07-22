США прокомментировали новые переговоры России и Украины

Госдеп: США поддерживают новый раунд переговоров России и Украины

США осведомлены о назначении третьего раунда переговоров России и Украины. Об этом сообщила глава пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс, передает РИА Новости.

«Мы продолжаем поощрять переговоры между Россией и Украиной в движении к всеобъемлющему прекращению огня и достижению договоренности о мире», — подчеркнула она.

По предварительным данным, встреча российской и украинской делегаций состоится в среду, 23 июля, в 19:00 по московскому времени во дворце Чираган в Стамбуле. На переговорах будут обсуждаться меморандумы Москвы и Киева по урегулированию конфликта.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, делегацию возглавит секретарь Совета национальной безопасности и обороны, бывший министр страны Рустем Умеров. По его словам, в ее состав также войдут представители украинской разведки, МИД Украины и офиса президента.