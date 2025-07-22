Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:38, 22 июля 2025Мир

США прокомментировали новые переговоры России и Украины

Госдеп: США поддерживают новый раунд переговоров России и Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США осведомлены о назначении третьего раунда переговоров России и Украины. Об этом сообщила глава пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс, передает РИА Новости.

«Мы продолжаем поощрять переговоры между Россией и Украиной в движении к всеобъемлющему прекращению огня и достижению договоренности о мире», — подчеркнула она.

По предварительным данным, встреча российской и украинской делегаций состоится в среду, 23 июля, в 19:00 по московскому времени во дворце Чираган в Стамбуле. На переговорах будут обсуждаться меморандумы Москвы и Киева по урегулированию конфликта.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, делегацию возглавит секретарь Совета национальной безопасности и обороны, бывший министр страны Рустем Умеров. По его словам, в ее состав также войдут представители украинской разведки, МИД Украины и офиса президента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Оззи Осборн. Скандальный основатель Black Sabbath был легендой, которую любил весь мир

    Дрон ВСУ ударил по частному дому в российском регионе

    Французский истребитель Mirage 2000 разбился на Украине

    Black Sabbath высказалась о смерти Оззи Озборна

    Участок звезды «Ворониных» затопило после мощных ливней

    Нурмагомедов назвал самый ценный жизненный совет

    В российском регионе пожаловались на текущую из кранов нефть

    США решили строго не придерживаться срока об урегулировании конфликта на Украине

    США прокомментировали новые переговоры России и Украины

    Кличко присоединился к протестам в Киеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости