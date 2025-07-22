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15:54, 22 июля 2025Спорт

Трехкратная олимпийская чемпионка оценила серебро российских синхронисток на ЧМ

Трехкратная олимпийская чемпионка Шишкина: Серебро синхронисток дорогого стоит
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maddie Meyer / Getty Images

Трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина оценила выступление российских синхронисток на чемпионате мира в Сингапуре. Ее слова приводит РИА Новости.

«Считаю, что серебряная медаль все равно является большим достижением. Оказаться на пьедестале мирового чемпионата дорогого стоит! Выступили они хорошо, выложились полностью, ничего не завалили», — заявила Шишкина.

Ранее 22 июля российские синхронистки не смогли завоевать золото чемпионата мира в группе. В технической программе россиянки получили 300,6183 балла и стали вторыми. Золото выиграла сборная Китая с результатом 307,8001 балла. Бронза досталась испанкам (294,8575 балла).

Шишкина — трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию. Кроме того, она 14 раз выигрывала чемпионат мира.

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