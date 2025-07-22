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16:28, 22 июля 2025Спорт

Тренер российских синхронисток отказалась считать серебро чемпионата мира поражением

Тренер российских синхронисток Покровская: Трагедии нет, я планировала это место
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская отказалась считать серебро чемпионата мира поражением. Ее слова во вторник, 22 июля, приводит ТАСС.

«Сегодня Китай занял наше место, посмотрим, как мы дальше будем выступать. Трагедии нет, я планировала это место. Боялась, что [второе место] отдадут команде импульсивной Испании, у которой музыка действует на зрителей», — заявила Покровская.

Тренер отметила, что команда не привыкала к победам. «Мы никогда не привыкали — на каждое соревнование мы ехали бороться, а не ехали завоевывать первое место», — подытожила она.

Ранее 22 июля российские синхронистки не смогли завоевать золото чемпионата мира в группе. В технической программе россиянки получили 300,6183 балла и стали вторыми. Золото выиграла сборная Китая, бронза досталась испанкам.

Покровская возглавила сборную России в 1998 году. Под ее руководством команда выигрывала каждый чемпионат мира в групповых соревнованиях, а также шесть раз побеждала на Олимпийских играх.

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