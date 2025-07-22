Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анастасия Потапова
0:2
Завершен
Виктория Мбоко
Вашингтон (ж)
Оренбург
0:0
2-й тайм
live
ЦСКА
Мир Российская Премьер-лига|1-й тур
Анна Калинская
Сегодня
19:30 (Мск)
Камилла Рахимова
Вашингтон (ж)
17:42, 22 июля 2025Спорт

Тренер российских синхронисток оценила желание испанцев «съесть русских с картошкой»

Тренер Покровская назвала оскорбительными слова испанцев о русских и картошке
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская оценила слова тренера команды Испании Андреа Фуэнтес в адрес россиянок. Ее слова приводит ТАСС.

Специалист назвала оскорбительным желание испанцев «съесть русских с картошкой и соусом». Она подчеркнула, что не собирается общаться с Фуэнтес на эту тему, так как та должна почувствовать, что неправа. «Мы пюре любим, и без соуса», — добавила Покровская.

Ранее 22 июля российские синхронистки не смогли завоевать золото чемпионата мира в группе. В технической программе россиянки получили 300,6183 балла и стали вторыми. Золото выиграла сборная Китая, бронза досталась испанкам.

Покровская возглавила сборную России в 1998 году. Под ее руководством команда выигрывала каждый чемпионат мира в групповых соревнованиях, а также шесть раз побеждала на Олимпийских играх.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России повышают пошлины для автомобилистов и новых водителей. За что придется платить больше?

    Группу из шести туристов унесло в водопад в США

    В России построят инклюзивный храм

    Москву залило дождем

    Живущий в России брат Сырского резко отреагировал на денежный перевод от главкома ВСУ

    Госдума приняла закон о блокировке дискредитирующих традиционные ценности фильмов

    В России высказались о создании Министерства борьбы с темными силами

    Названо неожиданное последствие перепалки Трампа с Зеленским

    Госдума утвердила закон о платформенной экономике

    Москвичам рассказали о пике ливней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости