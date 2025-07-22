Тренер российских синхронисток оценила желание испанцев «съесть русских с картошкой»

Тренер Покровская назвала оскорбительными слова испанцев о русских и картошке

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская оценила слова тренера команды Испании Андреа Фуэнтес в адрес россиянок. Ее слова приводит ТАСС.

Специалист назвала оскорбительным желание испанцев «съесть русских с картошкой и соусом». Она подчеркнула, что не собирается общаться с Фуэнтес на эту тему, так как та должна почувствовать, что неправа. «Мы пюре любим, и без соуса», — добавила Покровская.

Ранее 22 июля российские синхронистки не смогли завоевать золото чемпионата мира в группе. В технической программе россиянки получили 300,6183 балла и стали вторыми. Золото выиграла сборная Китая, бронза досталась испанкам.

Покровская возглавила сборную России в 1998 году. Под ее руководством команда выигрывала каждый чемпионат мира в групповых соревнованиях, а также шесть раз побеждала на Олимпийских играх.