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06:36, 23 июля 2025Наука и техника

В Китае выпустили смартфоны с вентилятором и влагозащитой

Oppo представила первый в мире смартфон с вентилятором и влагозащитой
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Sparrows News / YouTube

Китайская корпорация Oppo представила первые на рынке смартфоны с активным охлаждением и влагозащитой. Об этом сообщает издание Android Authority.

Фирма анонсировала устройства K13 Turbo и K13 Turbo Pro. Главной особенностью гаджетов оказалось наличие вентиляторов, спрятанных внутри корпуса. Они могут вращаться со скоростью до 18 тысяч оборотов в минуту и увеличивать теплоотдачу на 20 процентов. Девайсы оснащены вентиляционными отверстиями.

Журналисты медиа обратили внимание, что новые устройства Oppo также имеют влагозащиту. По их словам, телефоны с активным охлаждением выходили и раньше, но эти устройства из-за особенности конструкции не были защищены от воды. K13 Turbo и K13 Turbo Pro имеют сертификацию IPX6, IPX8 и IPX9 — их можно погружать в пресную воду и мыть под высоким давлением.

«Возможно, это первый случай, когда мы видим водонепроницаемый телефон с вентилятором охлаждения», — подчеркнули специалисты Android Authority. Также они заметили, что новые аппараты Oppo никак не защищены от пыли.

Судя по всему, смартфоны серии K13 Turbo появится только в китайской продаже. Их стоимость начинается с 1799 юаней, или около 20 тысяч рублей.

В конце июля инсайдеры Digital Chat Station заявил, что в Китае выпустят первый в мире смартфон с батареей емкостью 10 000 миллиампер-часов. Гаджет появится в 2026 году.

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