Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниил Медведев
Сегодня
19:30 (Мск)
Райлли Опелка
Вашингтон (м)
Магда Линетт
Сегодня
18:00 (Мск)
Анна Калинская
Вашингтон (ж)
Зиря
Сегодня
18:30 (Мск)
Хайдук
Лига конференций|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Бранн
Сегодня
20:00 (Мск)
Ред Булл Зальцбург
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
11:45, 23 июля 2025Спорт

Олимпийская чемпионка Мельникова передумала становиться депутатом

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова передумала становиться депутатом
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова передумала становиться депутатом. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

25-летняя спортсменка заявила, что не будет выдвигаться на выборы в городскую думу Воронежа. «Я не смогу совмещать избирательную кампанию и подготовку к выступлениям на важнейших соревнованиях», — отметила Мельникова.

В апреле сообщалось, что Мельникова баллотируется на пост депутата Воронежской городской думы от 23-го избирательного округа. Позже она победила на праймериз Единой России.

Ранее Мельникова заявила о необходимости срочной замены музыки для выполнения вольных упражнений на международных турнирах. Спортсменке не разрешили использовать песню Ирины Аллегровой «Младший лейтенант».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме нашли плюсы от идеи круглогодичного призыва в армию в России

    Россиян предупредили о риске отравиться из-за популярного устройства на кухне

    В Госдуме отчитались о выполнении послания Путина Федеральному собранию

    В России оценили необходимость запрета WhatsApp

    «Почта России» отреагировала на сообщения о пенсионных деньгах

    Женщина-пилот напилась перед рейсом и сорвала вылет самолета со 198 пассажирами

    В России ответили на слова Сырского о новом наступлении ВСУ

    Популярный российский блогер Литвин сыграл свадьбу за 100 миллионов рублей

    Раскрыто время начала переговоров России и Украины в Стамбуле

    Сырский понадеялся на Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости