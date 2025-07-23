Олимпийская чемпионка Мельникова передумала становиться депутатом

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова передумала становиться депутатом

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова передумала становиться депутатом. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

25-летняя спортсменка заявила, что не будет выдвигаться на выборы в городскую думу Воронежа. «Я не смогу совмещать избирательную кампанию и подготовку к выступлениям на важнейших соревнованиях», — отметила Мельникова.

В апреле сообщалось, что Мельникова баллотируется на пост депутата Воронежской городской думы от 23-го избирательного округа. Позже она победила на праймериз Единой России.

Ранее Мельникова заявила о необходимости срочной замены музыки для выполнения вольных упражнений на международных турнирах. Спортсменке не разрешили использовать песню Ирины Аллегровой «Младший лейтенант».