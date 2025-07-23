НОК США запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

Олимпийский комитет США, а также Паралимпийский комитет страны запретили трансгендерам (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) участвовать в женских соревнованиях. Об этом сообщает AP.

В организациях обратились к федерациям по вилам спорта, напомнив им о необходимости соблюдения указа президента США Дональда Трампа. Кроме того, комитеты на своих сайтах внесли соответствующие изменения в правила допуска к соревнованиям.

6 февраля Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерам, чей пол при рождении был определен как мужской, участвовать в спортивных турнирах для женщин.

В марте Университету Пенсильвании (США) приостановили финансирование из-за пловчихи-трансгендера Лии Томас Она участвовала в соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).