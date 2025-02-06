В МОК отреагировали на решение Трампа запретить трансгендерам соревноваться с женщинами

МОК обсудит с федерациями запрет трансгендерам соревноваться с женщинами

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на решение президента США Дональда Трампа подписать указ, запрещающий трансгендерам (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), чей пол при рождении был определен как мужской, участвовать в спортивных турнирах для женщин. Об этом пишет ТАСС.

«Работая с международными спортивными федерациями, МОК продолжит разъяснять и обсуждать различные темы с соответствующими органами власти», — заявили агентству в организации.

О подписании Трампом указа стало известно 6 февраля. Член палаты представителей США Нэнси Мейс заявила, что закон восстановит справедливость и защитит права спортсменок.

В июле прошлого года Трамп раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже, в которую была включена сцена, предположительно, отсылающая к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи. «Послушайте, я за всех, я человек очень открытых взглядов, но то, что они сделали, позор», — сказал он.