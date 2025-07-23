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12:28, 23 июля 2025Экономика

«Почта России» отреагировала на сообщения о пенсионных деньгах

«Почта России»: Использовать пенсионные деньги можно лишь по прямому назначению
Дмитрий Воронин

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Деньги, предназначающиеся для выплаты пенсий, невозможно использовать иначе как по прямому назначению, заявили в «Почте России» в связи с публикацией о размещении таких средств на банковских счетах для получения дохода. Комментарий компании приводит ТАСС.

В «Почте России» также уточнили, что деньги, полученные в указанных целях, учитываются — двигаются и хранятся — на специальных счетах, которые открываются в соответствии с положением ЦБ РФ.

Таким образом в госкомпании отреагировали на материал «Ведомостей», в котором, помимо прочего, со ссылкой на письмо главы думского комитета по защите конкуренции Валерия Гартунга говорится, что «Почта России» «вместо концентрации ресурсов на развитии собственной инфраструктуры» только в 2019-2023 годах потратила 1,53 миллиарда рублей на спонсорскую и благотворительную помощь спортивным и иным организациям.

В последние годы финансовые проблемы «Почты России» носят хронический характер. В 2022 году компания получила убыток в размере 30,4 миллиарда рублей, в 2023-м отмечалось, что ее долги уменьшились, но по итогам прошлого года. В 2024 году убыток вырос более чем в два раза, достигнув 16,1 миллиарда рублей. На фоне этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что в «Почте России» растет финансовая дыра, звучали различные предложения о том, как справиться с таким положением дел.

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