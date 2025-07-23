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00:08, 23 июля 2025Бывший СССР

Подпись Зеленского внезапно исчезла из закона после массовых протестов на Украине

Отметка о подписи Зеленским закона против НАБУ исчезла и вернулась на сайт Рады
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Отметка о подписи президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вновь появилась после того, как исчезла с сайта Верховной Рады. На странности с официальной публикацией нового закона, вызвавшем общественный резонанс, обратило внимание издание «Политика Страны» в своем Telegram-канале.

Как отметили журналисты, подпись Зеленского появилась на сайте, когда основная часть киевлян, митингующих против принятия закона, уже разошлась. Через 10 минут издание написало, что отметка о подписании Зеленским документа исчезла с сайта Рады. Вместо этого проект имел статус: «готовится на подпись». Вскоре соответствующая отметка вновь появилась на веб-странице.

Вечером 22 июля стало известно, что жители Киева решили собраться на протестной акции в знак несогласия с новым законом, согласно которому полномочия антикоррупционных органов фактически лишились самостоятельности. Митинг затронул не только украинскую столицу, но и другие крупные города страны — Днепр, Львов и Одессу.

Также сообщалось, что в связи с рисками волнений и штурмом ведомственных зданий в правительственном квартале Киева усилят охрану. Прошедшие в охраняемую зону люди будут считаться террористами. Митингующие стали скандировать матерные лозунги против офиса Зеленского, в частности досталось его главе Андрею Ермаку. Вскоре к протестной акции в Киеве присоединился мэр Виталий Кличко.

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