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13:09, 23 июля 2025Интернет и СМИ

Популярный российский блогер с аннулированным военным билетом женился

Российский блогер Михаил Литвин женился на модели Адель Вейгель
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Популярный российский блогер Михаил Литвин, которому аннулировали военный билет, женился на певице и модели Адель Вейгель. Об этом Литвин и Вейгель сообщили в своих аккаунтах в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Модель опубликовала несколько фото в свадебном платье. В подписи к публикации она разместила эмодзи обручального кольца. Литвин же выложил совместный снимок с невестой. «Ушел», — подписал он фотографию.

По данным Shot, свадьба прошла в подмосковной усадьбе Villa Michetti. Среди гостей праздника был певец Limba (настоящее имя — Мухаметали Ахметжанов) и блогер Бустер (настоящее имя — Вячеслав Леонтьев). Ведущим торжества стал актер Дмитрий Нагиев.

Ранее стало известно, что Литвин планировал потратить на свадьбу от 30 миллионов до 50 миллионов рублей. Он сравнил стоимость торжества с ценой дорогой машины.

В июне стало известно, что прокуратура Москвы аннулировала военный билет Литвина. Это случилось после того, как блогер пошутил о том, что купил документ. Уточнялось, что Литвин находился в Дубае.

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