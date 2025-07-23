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14:52, 23 июля 2025Силовые структуры

Путин уточнил основания для экстремистского статуса в России

Путин подписал закон о признании экстремистским сообщества после приговора главе
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Организация получит статус экстремистской на основании обвинительного приговора ее руководителю или участнику. Об этом говорится в законе, подписанном президентом России Владимиром Путиным и размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ уточняет основания для признания сообщества либо организации экстремистской. Из него следует, что после вступления в законную силу обвинительного приговора по уголовному делу в отношении гражданина по статье 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества») организация может получить статус экстремистской. Ответственность несут руководители, основатели или участники сообщества.

Путин также подписал закон о расширении применения в России принудительных работ в качестве нового уголовного наказания.

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