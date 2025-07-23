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14:20, 23 июля 2025Силовые структуры

В России появилось новое уголовное наказание

Путин подписал закон о принудительных работах в качестве уголовного наказания
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

В России станут применять принудительные работы в качестве нового уголовного наказания. Глава государства Владимир Путин подписал соответствующий закон, появившийся на сайте официального опубликования правовых актов.

Из документа следует, что принудительные работы без замены лишения свободы будут назначаться в качестве наказания за преступления небольшой и средней тяжести, а также за тяжкие деяния, совершенные впервые.

Максимальный срок принудительных работ ограничен пятью годами. Осужденный будет отрабатывать наказание в исправительном центре, а из его заработка от 5 до 20 процентов будет идти в доход государства. Однако новый вид наказания не будет назначаться несовершеннолетним, инвалидам, беременным, предпенсионерам и военным, а также отцам-одиночкам с детьми до 3 лет.

В случае злостного уклонения и нарушения режима принудительные работы заменяются на лишение свободы.

Закон вносит изменения и в Уголовный кодекс России, где принудительные работы станут альтернативным наказанием по ряду статей. Вместо лишения свободы или штрафа виновные в неуплате алиментов, незаконной банковской деятельности, незаконной охоте, злоупотреблениях в сфере госконтрактов, коммерческом подкупе будут отрабатывать наказание. Принятые изменения направлены на гуманизацию уголовного законодательства.

Ранее сообщалось, что президент подписал указ о том, что иностранные суда могут зайти в морские порты России с согласия ФСБ.

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