Стало известно о жалобах азербайджанских чиновников на российских журналистов

Военкор Коц рассказал о жалобе из Азербайджана на его заметку 2021 года

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что на его заметку пожаловался высокопоставленный азербайджанский чиновник. Об этом стало известно из публикации в его Telegram-канале.

«Мало кто знает, но еще совсем недавно чиновник уровня министра мог спокойно писать из Баку в Москву и требовать наказать российского журналиста», — заявил Коц.

Он также привел текст жалобы неназванного автора, написанную в 2021 году. Составитель обвинил военкора в том, что он оскорбляет азербайджанский язык, неверно употребляя название города Шуша. Кроме того, представитель азербайджанской стороны заявил, что Коц был необъективен в заметке, уделяя больше внимания потерям армянской стороны. В заключение автор потребовал написать другой материал.

Отвечая на претензию, Коц среди прочего отметил, что написал название города Шуша так же, как и в материалах десятков российских СМИ и на официальном сайте президента России Владимира Путина. Он в шутку предложил автору жалобы обратиться в российские редакции и в администрацию президента.

30 июня стало известно, что в офис «Sputnik Азербайджан» в Баку пришла полиция. Правоохранители задержали главу агентства Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Их обвинили в мошенничестве и незаконном предпринимательстве и приговорили к четырем месяцам предварительного заключения.