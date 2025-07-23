Профессор Дизен: Запад ополчился на Зеленского после упразднения НАБУ

Отношения украинского лидера Владимира Зеленского с западными странами ожидают трудности, поскольку он подписал законопроект об упразднении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своем аккаунте социальной сети Х.

«Запад ополчился на Зеленского, поскольку он принял решение сократить полномочия "независимых антикоррупционных органов"», — подчеркнул эксперт.

Дизен указал на то, что НАБУ и САП находятся под управлением США, и поэтому их «нельзя назвать независимыми».

Ранее Зеленский подписал законопроект, предполагающий ограничение полномочий НАБУ и САП.

На фоне этого жители Киева вышли на протесты возле драмтеатра имени Ивана Франко в центре столицы. Кроме того, среди протестующих заметили мэра города Виталия Кличко. Протестные акции захлестнули еще несколько городов Украины: Одессу, Днепр и Львов. Митингующие скандировали матерные лозунги против офиса Зеленского.

