Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:47, 23 июля 2025Мир

Стало известно о злости Запада на Зеленского

Профессор Дизен: Запад ополчился на Зеленского после упразднения НАБУ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Toby Melville / Reuters

Отношения украинского лидера Владимира Зеленского с западными странами ожидают трудности, поскольку он подписал законопроект об упразднении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своем аккаунте социальной сети Х.

«Запад ополчился на Зеленского, поскольку он принял решение сократить полномочия "независимых антикоррупционных органов"», — подчеркнул эксперт.

Дизен указал на то, что НАБУ и САП находятся под управлением США, и поэтому их «нельзя назвать независимыми».

Ранее Зеленский подписал законопроект, предполагающий ограничение полномочий НАБУ и САП.

На фоне этого жители Киева вышли на протесты возле драмтеатра имени Ивана Франко в центре столицы. Кроме того, среди протестующих заметили мэра города Виталия Кличко. Протестные акции захлестнули еще несколько городов Украины: Одессу, Днепр и Львов. Митингующие скандировали матерные лозунги против офиса Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сырский допустил новое наступление ВСУ с одним условием

    Названо самое любимое занятие россиян на даче

    Раскрыты подробности задержания главного редактора крупного российского издания

    У россиянки случился инфаркт из-за шмеля

    Названы последствия принятия на Украине закона против антикоррупционных систем

    Франция призвала Зеленского отменить одно скандальное решение

    Стало известно о злости Запада на Зеленского

    Популярная российская актриса в купальнике прошлась по газону

    Риск полного прекращения торговли России с Евросоюзом оценили

    Лучший ассистент чемпионата Франции перешел в «Краснодар»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости