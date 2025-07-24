На Западе заявили о провале «госпереворота» Зеленского

Кошкович: Переворот Зеленского с упразднением автономии НАБУ закончился провалом

Попытка президента Украины Владимира Зеленского организовать «госпереворот» путем ликвидации автономии Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) закончилась провалом. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.

«Переворот Зеленского проходит не очень хорошо», — написал эксперт, комментируя публикации западных изданий о новом подписанном президентом Украины законе.

Кошкович также назвал ограничение полномочий НАБУ «антиамериканским переворотом» Зеленского и заявил, что ведомство представляло собой орган колониального надзора Вашингтона на Украине.

Ранее еврокомиссар по расширению Евросоюза и восстановлению Украины Марта Кос заявила, что решение Киева об ограничении возможностей главных антикоррупционных органов вызвало «серьезную озабоченность» в Брюсселе. Отмечается, что, помимо этого, возмущение Евросоюза вызвали обыски в офисе НАБУ и аресты его сотрудников.

Во вторник, 22 июля, Верховная Рада приняла законопроект, фактически лишающий самостоятельности НАБУ и САП. В тот же день документ подписал президент Зеленский.