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17:07, 24 июля 2025Путешествия

Пять пассажиров потерпевшего крушение Ан-24 были сотрудниками РЖД

На борту потерпевшего крушение самолета Ан-24 находились пять сотрудников РЖД
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура / РИА Новости

Среди пассажиров самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, были сотрудники Российских железных дорог (РЖД). Об этом сообщает РЖД в своем официальном Telegram-канале.

По данным источника, на борту воздушного судна авиакомпании «Ангара» находились пять специалистов. В служебную командировку направили 38-летнего заместителя начальника Дальневосточной дирекции тяги Николая Сун-Цо-Жена и 43-летнего главного инженера строительно-монтажного треста № 16 АО «РЖДстрой» Хабаровска Дмитрия Лапшова.

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В отпуск с семьей летел 32-летний ведущий инженер по эксплуатации технических средств Хабаровской дистанции сигнализации Сергей Шиян. Из отпуска возвращались с 14-летним внуком врачи ЧУЗ «РЖД-Медицина»: заведующая отделением врач акушер-гинеколог Галина Найденова (65 лет) и ее супруг Алексей, врач функциональной диагностики (64 года).

Ранее стала известна судьба всех пассажиров Ан-24 — никто из них не выжил. На место происшествия были направлены опытные криминалисты и эксперты.

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