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21:13, 24 июля 2025Спорт

Тактаров порассуждал о причинах смерти Халка Хогана

Тактаров о причинах смерти Халка Хогана: Стероиды — это ничего хорошего
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Боец смешанного стиля (ММА) и актер Олег Тактаров порассуждал о причинах смерти американского актера и рестлера Халка Хогана. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По мнению россиянина, на уход актера из жизни повлияли стероиды. «71 год — это нормально. Но стероиды, особенно когда принимаются бесконтрольно, — это ничего хорошего. Особенно когда речь про стероиды, которые были в 80‑х годах», — заявил Тактаров.

Бывший боец также выразил надежду, что кончина Хогана позволит молодежи лишний раз задуматься. «Стоит ли ради своей внешности лишаться здоровья?» — отметил он.

О смерти Хогана стало известно ранее 24 июля. Сообщалось, что сердце 71-летнего артиста перестало биться, когда он находился у себя дома.

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