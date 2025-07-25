Против структуры «Газпрома» возбудили дело из-за бензина

ФАС возбудила дело против «Газпром ГНП продажи» из-за проблем с бензином

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении «Газпром ГНП продажи», которой принадлежит Сургутский завод по стабилизации конденсата (ЗСК), выпускающий бензин и дизельное топливо. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Структуру «Газпрома» обвиняют в снижении объемов реализации на Петербургской бирже автомобильного бензина для внутреннего рынка в период с 20 мая по 27 июня. По данным ФАС, продажи Аи-92 упали на 74 процента, а Аи-95 — на 50 процентов.

Также отмечается, что «Газпром ГНП продажи» выкупало бензин у остальных нефтяных компаний, что привело к снижению покупок другими потребителями. В ведомстве подчеркнули, что в период сезонного и повышенного спроса такие действия недопустимы и содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

В середине июня ФАС официально потребовала у «Газпрома» объяснения причин сокращения продаж топлива с его предприятий на Петербургской бирже. Газовой компании, помимо Сургутского ЗСК, принадлежат Астраханский газоперерабатывающий завод (ГПЗ). На ответ антимонопольщики дали десять дней.

На фоне проблем с поставками топлива биржевая стоимость обоих марок бензина к концу июля достигла максимума с сентября 2023 года, причем Аи-95 подорожал почти до исторического рекорда.