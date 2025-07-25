Летевший в Сочи пассажирский самолет развернули в небе из-за неполадок

Shot: Летевший в Сочи самолет S7 развернули в небе из-за разгерматизации

Летевший в Сочи пассажирский самолет S7 развернули в небе из-за неполадок. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Борт вылетел из аэропорта Новосибирска. Предполагается, что в ходе выполнения рейса произошла разгерметизация. Пилоты вернулись в авиагавань вылета и кружат над Чулымом, чтобы израсходовать топливо. После разрешения диспетчеров борт планирует приземлиться, однако это произойдет не раньше 11:00 по мск.

Ранее жители России съехались на место крушения самолета Ан-24 в Амурской области, чтобы оказать помощь сотрудникам экстренных служб. Родные пассажиров старались попасть на место сбора спасателей.