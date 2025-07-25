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11:08, 25 июля 2025Путешествия

Размер выплат семьям жертв крушения Ан-24 возрос на несколько миллионов

Родственникам жертв крушения Ан-24 выплатят по пять миллионов рублей
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Следственный комитет РФ / РИА Новости

Родственникам жертв крушения самолета Ан-24 в Амурской области увеличили размер выплат на несколько миллионов. Об этом сообщает в официальном Telegram-канале Министерство транспорта РФ.

По сообщению властей, размер компенсации возрос на пять миллионов рублей. «Наша задача сегодня — оказать максимальную поддержку семьям, а также выяснить причины и принять меры для недопущения подобных катастроф», — отметил министр транспорта Андрей Никитин во время заседания правительственной комиссии в Тынде.

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На каждого, кто попал в авиакатастрофу, предусмотрены выплаты по 2,025 миллиона рублей от страховой компании, 2 миллиона выплатит авиаперевозчик «Ангара» и еще миллион — региональные правительства. Все дополнительные выплаты для тех пассажиров, которые находились в служебной командировке, несовершеннолетним детям жертв и другие — будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Авиакомпании «Аэрофлот», «Аврора», NordWind, NordStar и S7 выразили готовность помочь в доставке родственников пассажиров в Тынду и обратно, для этого необходимо обратиться в контактные центры перевозчиков. Затраты на транспортировку тел к местам захоронения берет на себя «Ангара».

Ранее сообщалось, что семьям каждой жертвы крушения борта Ан-24 выплатят по одному миллиону рублей. Выплата будет осуществляться за счет бюджета Хабаровского края.

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