Размер выплат семьям жертв крушения Ан-24 возрос на несколько миллионов

Родственникам жертв крушения Ан-24 выплатят по пять миллионов рублей

Родственникам жертв крушения самолета Ан-24 в Амурской области увеличили размер выплат на несколько миллионов. Об этом сообщает в официальном Telegram-канале Министерство транспорта РФ.

По сообщению властей, размер компенсации возрос на пять миллионов рублей. «Наша задача сегодня — оказать максимальную поддержку семьям, а также выяснить причины и принять меры для недопущения подобных катастроф», — отметил министр транспорта Андрей Никитин во время заседания правительственной комиссии в Тынде.

На каждого, кто попал в авиакатастрофу, предусмотрены выплаты по 2,025 миллиона рублей от страховой компании, 2 миллиона выплатит авиаперевозчик «Ангара» и еще миллион — региональные правительства. Все дополнительные выплаты для тех пассажиров, которые находились в служебной командировке, несовершеннолетним детям жертв и другие — будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Авиакомпании «Аэрофлот», «Аврора», NordWind, NordStar и S7 выразили готовность помочь в доставке родственников пассажиров в Тынду и обратно, для этого необходимо обратиться в контактные центры перевозчиков. Затраты на транспортировку тел к местам захоронения берет на себя «Ангара».

Ранее сообщалось, что семьям каждой жертвы крушения борта Ан-24 выплатят по одному миллиону рублей. Выплата будет осуществляться за счет бюджета Хабаровского края.