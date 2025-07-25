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13:31, 25 июля 2025Экономика

Жильцы рухнувшего в Саратове дома предрекли взрыв газа за пару часов до трагедии

Жильцы взорвавшегося в Саратове дома жаловались мэру на состояние газовой трубы
Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Петрова / ТАСС

Жильцы взорвавшегося в Саратове дома допускали трагедию, но их жалобы на состояние коммуникаций оставались без ответа. Это выяснил Telegram-канал Mash.

Последняя жалоба на аварийное состояние газопровода появилась всего за пару часов до взрыва в многоэтажке. Как пишет источник, местная жительница разместила ее в комментариях к одному из постов на странице мэра города Михаила Исаева в соцсети. По словам собственницы жилья, долгое время во дворе на улице Блинова не могли засыпать яму. В результате обнажилась газовая труба. «Администрация кормит завтраками и месяц не может засыпать яму. Дома в лучшем случае могут остаться без газа, в худшем — труба рванет», — предрекла женщина.

Как стало известно, за последний год в доме сменилось три управляющие компании (УК). Ни одна из них при этом не инициировала проверок на утечку газа. По договору обслуживание газового оборудования в здании должны были провести в июле. Квартировладельцы высказывали свое недовольство работой УК и позднее создали товарищество собственников.

Взрыв бытового газа произошел в панельном доме на улице Блинова в пятницу, 25 июля. В результате обрушились все десять этажей здания. Жертвами стали три человека, включая ребенка. Из-за взрыва пострадал также соседний дом. Предварительно, взрыв произошел со стороны газовой трубы — она проходила над дорогой неподалеку от дома.

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