Тренер российских синхронисток высказалась об отсутствии золота на чемпионате мира

Тренер синхронисток Покровская: Это новая команда, и они сегодня серебряные

Тренер российских синхронисток Татьяна Покровская высказалась об отсутствии золотых медалей, завоеванных командой на чемпионате мира в Сингапуре. Ее слова в пятницу, 25 июля, приводит «Чемпионат».

«Это новая команда, и они сегодня серебряные. Все правильно, все хорошо. Должны быть ступеньки. Чтобы они восходили повыше. Я рада серебру», — отметила Покровская.

Ранее 25 июля российские синхронистки завоевали серебро чемпионата мира в акробатических группах. Золото выиграла команда Китая, бронзу получили испанки. Тремя днями ранее россиянки впервые за 27 лет остались без золота мирового первенства в группе, также уступив китаянкам.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре и продлится до 3 августа. Российская команда выступает на турнире в нейтральном статусе и идет на четвертом месте в медальном зачете. На счету отечественных спортсменов три золотых, три серебряных и две бронзовые медали. Возглавляет медальный зачет команда Китая (4-3-0), на второй строчке расположилась Испания (4-2-5), на третьей — Германия (4-0-0).