В РАН рассказали о превращении Украины в «анти-Россию»

Громыко: Украина шаг за шагом превращалась в анти-Россию при поддержке Запада

Украина шаг за шагом превращалась в анти-Россию из-за поддержки западных стран и структур, рассказал директор Института Европы РАН Алексей Громыко. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Украина собственными руками при поддержке Запада довела ситуацию до военнокого конфликта.

«Что касается Украины, то она год за годом, шаг за шагом превращалась в то, что позже назовут "анти-Россия"», — подчеркнул специалист.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад довел ситуацию до госпереворота на Украине и вынудил Россию начать специальную военную операцию.

Глава государства также назвал причину всех последних военных конфликтов в мире. По его словам, ею является геополитическая жадность Запада после завершения холодной войны

