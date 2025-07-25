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15:57, 25 июля 2025Россия

В Саратовской области после взрыва в многоэтажке ввели режим ЧС

В Саратовской области после взрыва в многоэтажном доме ввели режим ЧС
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

В Саратовской области после взрыва в многоэтажном доме ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил глава российского региона Роман Бусаргин в своем Telegram.

«В настоящий момент в связи с происшествием на Блинова принято решение об объявлении режима ЧС регионального уровня», — написал губернатор.

По его словам, принятая мера необходима для оперативного взаимодействия всех служб и ведомств и привлечения максимальных ресурсов для ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим.

О происшествии стало известно днем в пятницу, 25 июля. Утечка газа является предварительной причиной взрыва, вызвавшего обрушение нескольких этажей в доме.

Момент взрыва в российской многоэтажке попал на видео. По последним данным, пострадали семь человек, спасти не удалось четверых.

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