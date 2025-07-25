Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 25 июля 2025Наука и техника

В США назвали условие для полноценных закупок F-35

Defense One: ВВС США нарастят закупки F-35 после решения проблем с модернизацией
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Edgar Su / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) США могут нарастить объемы закупок истребителей пятого поколения F-35 Lightning II только после решения проблем с их модернизацией. Условие для полноценных закупок назвал начальник штаба ВВС генерал Дэвид Оллвин в беседе с Defense One.

«Недовольство из-за задержек с модернизацией Block 4 вкупе с более широкой переориентацией бюджета Пентагона привело к тому, что согласно бюджетному предложению на 2026 год Пентагон купит всего две дюжины самолетов — половину от прошлогоднего плана и меньше, чем 44 самолета, закупленных в 2025 году», — отметили в материале.

По словам Оллвина, ВВС нарастят закупки после того, как смогут купить истребители, которые «наиболее подходят для ведения боевых действий». Официальные лица ведомства отмечают, что им нужен доработанный до уровня Block 4 самолет, а не машина, которую придется модернизировать позже.

Материалы по теме:
Истребители F-16 на Украине: на что способен американский самолет и изменит ли он ситуацию на фронте?
Истребители F-16 на Украине:на что способен американский самолет и изменит ли он ситуацию на фронте?
9 августа 2024
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

В мае журнал The National Interest писал, что современные радиолокационные станции производства России и Китая могут обнаруживать различные стелс-самолеты США, включая истребители F-35.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В работе Starlink произошел массовый сбой. Спутниковая связь перестала работать по всей линии фронта в зоне СВО

    Злоумышленник забрался в дом и рассматривал спящую голышом женщину

    Фитнес-эксперт назвала альтернативы гантелям в домашних тренировках

    В США назвали условие для полноценных закупок F-35

    Патрушев заявил о возможности ядерных подлодок РФ «охладить горячие головы» на Западе

    Бастрыкин раскрыл число жертв в результате вторжения ВСУ в Курскую область

    Водителям рассказали о значительном изменении по ОСАГО с 1 августа

    Внезапный звонок отца помог мужчине распутать ложь своей девушки

    В Британии предрекли падение обороны Красноармейска в ближайшие дни

    Таиланд выдвинул украинские танки к границе с Камбоджей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости