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18:33, 27 июля 2025Из жизни

Зоозащитница спасла розового кота

В Бразилии спасли кота, покрашенного в розовый цвет
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: needtoknow.co.uk

В Бразилии розовый кот нашел новый дом благодаря зоозащитнице Фернанде Кастелье. Об этом пишет Need To Know.

Кастелья увидела кота в интернете. Она предположила, что ему нужна помощь, и сообщила о нем в полицию. Полицейские прибыли в дом владельца кота и обнаружили там 37-летнюю наркоманку. Оказалось, что она не впервые красит шерсть питомца в яркие цвета и почти не кормит и не поит его.

«Похоже, это было сделано не из жестокости, а, скорее, из недостатка рассудительности — тем более что животное она все-таки любила», — отметила Кастелья. Тем не менее кота решили спасти и изъяли у женщины.

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Ветеринар Ливия Кристина Франко определила, что питомец был покрашен морилкой для дерева, которая токсична для животных. Попадая в их организм, она вредит их мозгу, почкам и печени. Кроме того, морилка способна вызвать у животных аллергическую реакцию и химический ожог. Розового кота передали новому хозяину.

Ранее сообщалось, что четырехухий котенок попал в приют американского штата Теннесси и смог помочь сотрудникам учреждения. Благодаря его популярности неравнодушные люди стали оставлять приюту пожертвования.

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