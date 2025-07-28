Концерт у подножия горы пройдет в российском регионе

В Башкирии у подножия шихана Торатау пройдет концерт

В российском регионе пройдет концерт у подножия горы. Об этом пишет Telegram-канал UTV со ссылкой на народного артиста Башкирии, известного кураиста Роберта Юлдашева.

По данным издания, с 7 по 9 августа в Ишимбайском районе Башкирии пройдет этнофестиваль «Музыка ветра». Мероприятие состоится на открытом воздухе у подножия шихана Торатау.

Отмечается, что посетители смогут поучаствовать в мастер-классах по игре на курае, сходить в лес за тростником инструмента и пообщаться у костра.

«На сцене выступят гости с Алтая и других регионов, лучшие участники фестивального состязания. А кульминацией станет музыкально-хореографическое шоу от этно-группы "Курайсы"», — рассказали представители Юлдашева.

Ранее сообщалось, что Конкурс красоты гусей и гусынь пройдет в российском регионе. III фестиваль «Гусиные бега» состоится в поселке Волот Новгородской области.

