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20:03, 28 июля 2025Моя страна

Концерт у подножия горы пройдет в российском регионе

В Башкирии у подножия шихана Торатау пройдет концерт
Екатерина Ештокина

Кадр: РОБЕРТ ЮЛДАШЕВ / VK

В российском регионе пройдет концерт у подножия горы. Об этом пишет Telegram-канал UTV со ссылкой на народного артиста Башкирии, известного кураиста Роберта Юлдашева.

По данным издания, с 7 по 9 августа в Ишимбайском районе Башкирии пройдет этнофестиваль «Музыка ветра». Мероприятие состоится на открытом воздухе у подножия шихана Торатау.

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Отмечается, что посетители смогут поучаствовать в мастер-классах по игре на курае, сходить в лес за тростником инструмента и пообщаться у костра.

«На сцене выступят гости с Алтая и других регионов, лучшие участники фестивального состязания. А кульминацией станет музыкально-хореографическое шоу от этно-группы "Курайсы"», — рассказали представители Юлдашева.

Ранее сообщалось, что Конкурс красоты гусей и гусынь пройдет в российском регионе. III фестиваль «Гусиные бега» состоится в поселке Волот Новгородской области.

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