Сотни пассажиров застряли в российских аэропортах в ожидании вылета

В аэропортах Горно-Алтайска, Кемерово и Новосибирска произошла задержка рейсов

Сотни пассажиров застряли в аэропортах нескольких российских городов в ожидании вылета. Об этом сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что задержки рейсов произошли в воздушных гаванях Горно-Алтайска, Кемерово, Новосибирска, Омска и Томска. Так, в аэропорту Горно-Алтайска из-за позднего прибытия самолета задержан рейс авиакомпании «Северный ветер» в Казань. 170 пассажиров ожидают посадки на борт.

Тем временем в аэропорту Новосибирска по той же причине задержан рейс авиакомпании «Икар» на тайский курорт Пхукет. Вылета ожидают более 430 пассажиров.

Кроме того, в ожидании своих рейсов находятся 167 пассажиров в аэропорту Кемерово, более 170 пассажиров — в аэропорту Томска и более 155 пассажиров — в аэропорту Омска.

Ранее более 2,7 тысячи пассажиров застряли в российских аэропортах в ожидании рейсов в Москву. В воздушных гаванях Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и Сахалина были задержаны вылеты девяти рейсов.

