Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:29, 28 июля 2025Путешествия

Сотни пассажиров застряли в российских аэропортах в ожидании вылета

В аэропортах Горно-Алтайска, Кемерово и Новосибирска произошла задержка рейсов
Алина Черненко

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Сотни пассажиров застряли в аэропортах нескольких российских городов в ожидании вылета. Об этом сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что задержки рейсов произошли в воздушных гаванях Горно-Алтайска, Кемерово, Новосибирска, Омска и Томска. Так, в аэропорту Горно-Алтайска из-за позднего прибытия самолета задержан рейс авиакомпании «Северный ветер» в Казань. 170 пассажиров ожидают посадки на борт.

Материалы по теме:
Дроны срывают десятки рейсов в России. Как быть, если застрял в аэропорту, и можно ли вернуть деньги за отмененный рейс?
Дроны срывают десятки рейсов в России. Как быть, если застрял в аэропорту, и можно ли вернуть деньги за отмененный рейс?
10 июня 2025
«Ковровое братство». Тысячи россиян застряли в аэропортах из-за коллапса и ночуют на матрасах. Как это их сплотило?
«Ковровое братство». Тысячи россиян застряли в аэропортах из-за коллапса и ночуют на матрасах. Как это их сплотило?
22 июля 2025

Тем временем в аэропорту Новосибирска по той же причине задержан рейс авиакомпании «Икар» на тайский курорт Пхукет. Вылета ожидают более 430 пассажиров.

Кроме того, в ожидании своих рейсов находятся 167 пассажиров в аэропорту Кемерово, более 170 пассажиров — в аэропорту Томска и более 155 пассажиров — в аэропорту Омска.

Ранее более 2,7 тысячи пассажиров застряли в российских аэропортах в ожидании рейсов в Москву. В воздушных гаванях Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и Сахалина были задержаны вылеты девяти рейсов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Составлен рейтинг европейских стран по доступности бензина. Сколько топлива может купить россиянин на свою зарплату?

    В России задумали ускорить процедуру банкротства компаний

    В России мать несколько дней оставляла трехлетнюю дочь в квартире с банкой пюре

    Охваченная огнем детская площадка в российском городе попала на видео

    Раскрыты масштабы сокращения войск США в Европе

    В США назвали сроки завершения конфликта на Украине

    Российская пловчиха-рекордсменка рассказала об ударе спортсмена ногой по лицу на ЧМ

    В сети восхитились внешностью Натали Портман на фото в мини-шортах

    Оставшийся после родов живот оказался признаком смертельной болезни

    Глава «Роскосмоса» рассказал о беседах с Илоном Маском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости