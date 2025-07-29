Экс-чемпион мира по боксу умер после продолжительной борьбы с деменцией

Экс-чемпион мира по боксу Дуайт Кави умер в 72 года после борьбы с деменцией

Член Международного зала боксерской славы американец Дуайт Мухаммед Кави умер в 72 года после пятилетней борьбы с деменцией. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на сестру Дуайта Ванду.

В 1981-м Кави стал чемпионом WBC в полутяжелом весе, а в 1985-м завоевал титул WBA в первом тяжелом весе, однако уже в следующем году уступил титул Эвандеру Холифилду. В 1988-м он проиграл нокаутом Джорджу Форману.

Боксер завершил карьеру в 46 лет, он одержал 41 победу при 11 поражениях и одной ничьей.

Ранее мексиканский боксер Педро Антонио Родригес умер через несколько часов после проигранного американцу Филиппу Велле поединка. 37-летний спортсмен приехал в гостиницу в США и собирался поужинать, однако так и не вышел из номера.