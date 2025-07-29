Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:35, 29 июля 2025Экономика

Крупнейший производитель консервов в стране перешел в собственность России

Производитель консервов «Главпродукт» перешел в собственность Росимущества
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Крупнейший производитель консервов, компания «Главпродукт» перешла в собственность России. Об этом со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщает «Интерфакс».

С 28 июля собственником основного юридического лица холдинга — ООО «Промсельхозинвест» — является Росимущество.

Ранее собственником была зарегистрированная в США компания Universal Beverage Company — она владела «Главпродуктом» через ООО «Промсельхозинвест». В октябре 100 процентов долей в уставном капитале ООО «Главпродукт», принадлежащих акционерному обществу «Главпродукт», акции и доли Балтийского консервного завода, АО «Орелпродукт»; Верховский молочно-консервный завод и ООО «Объединенные консервные заводы» решили передать под госуправление.

Американская корпорация Universal Beverage Company (UBC) назвала незаконной смену владельцев у предприятий «Главпродукта», которые осенью были переданы во временное управление Росимущества. Компания не объявляла о планах покинуть российский рынок, сохраняла инвестиции в страну, а ее заводы продолжали функционировать, заметил президент UBC и акционера «Главпродукта» Леонид Смирнов.

Позднее активы компаний арестовали — как заявили в прокуратуре, стабильная деятельность «Главпродукта» имеет критически важное значение для экономической и продовольственной безопасности страны, а руководство перерегистрировало группу на американские компании и, несмотря на вступившие в РФ в силу контрсанкции, в 2022-2024 годах вывело на счета в JPMorgan Chase в обход ограничений по схеме «дробления» более чем 1,3 миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев жестко ответил на призыв США к переговорам с Украиной. Что он сказал и почему это разозлило американский Конгресс?

    В Польше захотели «восстановить суверенитет» и выйти из ЕС

    Появились подробности о взрыве в российской колонии

    В России ответили на озвученное в США предложение о покупке одной территории

    Цистерна взорвалась на федеральной трассе после смертельного ДТП и попала на видео

    В России словами о сломанных зубах ответили на новый ультиматум Трампа

    Российские суды придумали способ наказывать водителей за опасное вождение

    Отчима попавшего на камеру домофона ребенка в крови приговорили в российском регионе

    У Петросяна и Степаненко нашли полумиллионный долг

    Над Минском сбили неопознанный беспилотник

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости