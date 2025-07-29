Крупнейший производитель консервов в стране перешел в собственность России

Производитель консервов «Главпродукт» перешел в собственность Росимущества

Крупнейший производитель консервов, компания «Главпродукт» перешла в собственность России. Об этом со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщает «Интерфакс».

С 28 июля собственником основного юридического лица холдинга — ООО «Промсельхозинвест» — является Росимущество.

Ранее собственником была зарегистрированная в США компания Universal Beverage Company — она владела «Главпродуктом» через ООО «Промсельхозинвест». В октябре 100 процентов долей в уставном капитале ООО «Главпродукт», принадлежащих акционерному обществу «Главпродукт», акции и доли Балтийского консервного завода, АО «Орелпродукт»; Верховский молочно-консервный завод и ООО «Объединенные консервные заводы» решили передать под госуправление.

Американская корпорация Universal Beverage Company (UBC) назвала незаконной смену владельцев у предприятий «Главпродукта», которые осенью были переданы во временное управление Росимущества. Компания не объявляла о планах покинуть российский рынок, сохраняла инвестиции в страну, а ее заводы продолжали функционировать, заметил президент UBC и акционера «Главпродукта» Леонид Смирнов.

Позднее активы компаний арестовали — как заявили в прокуратуре, стабильная деятельность «Главпродукта» имеет критически важное значение для экономической и продовольственной безопасности страны, а руководство перерегистрировало группу на американские компании и, несмотря на вступившие в РФ в силу контрсанкции, в 2022-2024 годах вывело на счета в JPMorgan Chase в обход ограничений по схеме «дробления» более чем 1,3 миллиарда рублей.