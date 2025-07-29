Мародерский рейд на сгоревший алкомаркет в столице региона России сняли на видео

Жители Ярославля устроили мародерский рейд на сгоревший алкомаркет. Набег россиян на помещение сняли на видео, кадры публикует портал 76.ru.
Судя по кадрам, двое жителей региона залезли в сгоревшее здание, чтобы достать из алкомаркета неповрежденные пожаром бутылки. Собрав остатки товара, они вылезли через окно во двор, где их ждали еще пятеро подельников. После этого с большим пакетом добычи они покинули место пожара в столице Ярославской области.
Участвовавшие в рейде заранее подготовились к преступлению — проникшие в помещение молодые люди надели строительные перчатки.
Ранее сообщалось о смерти начальника военной полиции в столкновении с мародерами в Курской области.