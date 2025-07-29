Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:11, 29 июля 2025Наука и техника

В России назвали условие перехода в быстрое боевое наступление

Переход в быстрое боевое наступление возможен после внедрения дронов с ИИ
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Переход в быстрое наступление на поле боя возможен после широкого внедрения роев дронов с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Издание называет несколько условий для широкого внедрения роев дронов с ИИ на поле боя. Во-первых, необходимо улучшение пропускной способности каналов связи. Во-вторых, нужен значительный рост вычислительной мощности и энергоэффективности бортовых компьютерных модулей. В-третьих, необходимы алгоритмы, которые бы минимизировали ошибки при использовании дронов.

В публикации подчеркивается, что использование роя дронов с ИИ требует масштабирования технологий. Так, в настоящее время модуль ИИ-наведения приводит к удорожанию FPV-дрона на 300-700 долларов, поэтому применять их «прямо сейчас под Покровском для выведения из строя украинских позиций, дело, мягко говоря, затратное».

Telegram-канал приходит к выводу, что та сторона, которая первой доведет технологию дронов с ИИ до ума, получит преимущество на поле боя. «Например, появится возможность быстро и на регулярной основе (и практически без вмешательства оператора) проводить изолирующие и формирующие операции с последующим быстрым переходом в наступление и/или оборону», — заключается в публикации.

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

В январе 2025 года ТАСС сообщило, что в зону специальной военной операции (СВО) направили три тысячи дронов-камикадзе «Микроб» с ИИ.

В апреле 2024-го генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин заявил, что в зоне СВО используются дроны с двумя типами ИИ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это колоссальные ресурсы». В США предложили купить у России большую территорию на Дальнем Востоке. Что об этом известно?

    Великобритания собралась признать Палестину

    Появилось новое видео с места обрушения здания в российском городе

    В Чернигове прогремел взрыв

    Россияне стали чаще жаловаться на банки

    Ксения Собчак снялась в прозрачном костюме

    Мародерский рейд на сгоревший алкомаркет в столице региона России сняли на видео

    Зеленский поблагодарил Данию за поддержку закона о НАБУ

    Разработан метод раннего предсказания появления кариеса

    Украина анонсировала международные санкции против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости