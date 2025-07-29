Зеленский разрешил силовикам применять оружие при одном условии

Зеленский подписал закон об расширении численности СБУ на 10 тысяч человек

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 28 июля, подписал закон, в котором предлагается расширить численность Службы безопасности Украины (СБУ) на 10 тысяч человек. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как сообщил украинский лидер, закон усиливает роль СБУ и дает ей больше полномочий: теперь силовики этого ведомства могут проводить специальные операции для выполнения боевых задач. Увеличение численности затронет подразделение Центра специальных операций «А», относящееся к СБУ.

По словам депутата Верховной Рады Ирины Геращенко, парламентарии поддержали законопроект. Предполагается, что численность сотрудников СБУ будет увеличена с 27 тысяч до 37 тысяч человек в мирное время, а в период военного положения — с 31 тысячи до 41 тысячи. Помимо прочего, закон предусматривает создание центра спецопераций, который придет на замену подразделению борьбы с терроризмом. Ранее Геращенко высказывала опасения по поводу принятия закона о расширении полномочий силовиков.

На прошлой неделе резонанс в украинском обществе вызвал подписанный Зеленским закон, который фактически урезает полномочия главных антикоррупционных органов — Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). 22 июля Верховная Рада одобрила законопроект, после чего он оказался на столе у президента и был им подписан.

Такое решение украинского лидера взволновало граждан: четыре города Украины — Киев, Львов, Одессу и Днепр захлестнули протестные акции. Митингующие придумали кричалки как про офис Зеленского, так и про него самого.

Как только протесты утихли, президент выступил с обращением к нации, обвинив Россию во влиянии на антикоррупционные структуры. Через два дня, 24 июля, он решил вернуть полномочия НАБУ и САП, внеся соответствующий законопроект в парламент. Предполагается, что офису генпрокурора Украины будет запрещено отдавать приказы этим ведомствам.