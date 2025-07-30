Индия отправит в космос робота-гуманоида

Индия в декабре отправит в космос робота-гуманоида по имени Вьоммитра

Индия в декабре в рамках подготовки к первой пилотируемой миссии Gaganyaan планирует отправить в космос робота-гуманоида. Об этом сообщает ТАСС.

«Робот-гуманоид по имени Вьоммитра с женским обликом была специально разработана для проведения автономного полета в капсуле», — сказал глава Индийской организации космических исследований Ви Р. Нараянан.

По его словам, основная миссия робота — проверка работы основных систем космического корабля Gaganyaan. Глава Индийской организации космических исследований добавил, что в случае успеха данной миссии ожидается еще два беспилотных полета Gaganyaan, после чего в 2027 году должен состояться его первый пилотируемый полет.

В июле министр науки и технологий Индии Джитендра Сингх, комментируя миссию Axiom Mission 4 (Ax-4), сообщил, что в следующий раз индийский астронавт отправится в космос на корабле Gaganyaan.

В том же месяце корабль Crew Dragon с экипажем коммерческой миссии Ax-4 отстыковался от Международной космической станции. На борту аппарата находились американка Пегги Уитсон, индиец Шубханшу Шукла, поляк Славош Узнаньский-Вишневский и венгр Тибор Капу.