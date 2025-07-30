Сейсмолог предупредил о повторных толчках на Камчатке

Сейсмолог Шебалин: На Камчатке ожидаются афтершоки магнитудой до 7,5

Повторные толчки после сильного землетрясения на Камчатке уже проходят и могут достигать магнитуды 7,5, рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин. В разговоре с «Лентой.ру» он также отметил, что афтершоки могут проходить и в Петропавловске-Камчатском, но это не так вероятно.

«Повторные толчки уже проходят, их очень много, пока они несильные. (…) В принципе, могут быть достаточно сильные афтершоки», — сказал Шебалин.

Он пояснил, что более точная информация оценки опасности афтершоков будет доступна через 12 часов после основного толчка.

«Пока общая информация такая, что стандартно ожидаются афтершоки до магнитуды 7,5 примерно. В принципе, возможны и более сильные, но с меньшей вероятностью», — заключил ученый.

Повторные толчки могут происходить и в самом Петропавловске-Камчатском, что может привести к серьезным последствиям, так как конструкции некоторых зданий уже нарушены, добавил Шебалин. При этом он отметил, что афтершоки в городе не так вероятны, как в очаговой зоне, которая находится в сотне километров от города.

8,8 магнитуда — это очень много. Еще сильнее землетрясение было на Камчатке в 1952 году, примерно в той же зоне. Тогда была магнитуда 9, сейчас — 8,8. Если сравнивать магнитуды, то в 2010 году в Чили было землетрясение такой же магнитуды. В 21 веке было всего пять землетрясений такой силы и больше. (…) Пока наука неспособна предсказывать землетрясения с высокой точностью Петр Шебалин директор института РАН

Ранее на Камчатке произошло мощное землетрясение. Изначально магнитуда составила 7,5, однако позже достигла 8,7, что является сильнейшим землетрясением с 1952 года. После на регион обрушились цунами. Угроза цунами была объявлена даже на Аляске.