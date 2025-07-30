Стало известно о пострадавшей при сильнейшем за полвека землетрясении на Камчатке женщине

Минздрав: На Камчатке в аэропорту при землетрясении пострадала женщина

На Камчатке при сильнейшем за полвека землетрясении пострадала женщина. Об этом сообщил глава краевого Минздрава Олег Мельников в Telegram-канале.

«Состояние женщины, пострадавшей в аэропорту на Камчатке, медики оценивают как удовлетворительное. У пострадавшей ушибленные раны головы», — написал он, добавив, что никто за помощью после землетрясения больше не обращался.

В новом аэропорту Петропавловка-Камчатского, как сообщалось ранее, обрушился потолок. Разрушения в здании сняли на видео.

Землетрясение магнитудой 8,7 на Камчатке произошло 30 июля, оно стало сильнейшим с середины прошлого века. После подземных толчков на Камчатку и Северо-Курильск в Сахалинской области обрушились волны цунами.