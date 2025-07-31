Казанцы спасли птенцов краснокнижной пустельги

Жители Казани спасли птенцов краснокнижной пустельги, которые выпали из гнезда

В Казани местные жители спасли четырех птенцов краснокнижной пустельги. Об этом сообщает газета «Республика Татарстан».

Птенцы краснокнижной пустельги выпали из гнезда и не могли летать, пока их не обнаружили неравнодушные горожане. Спасенных птенцов казанцы передали в реабилитационный центр, где получают необходимый уход перед возвращением в дикую природу.

Пустельга занесена в Красную книгу Татарстана, поэтому спасение каждого птенца особенно важно для экосистемы. В Комитете по биоресурсам Татарстане напомнили, что в этот период многие птенцы учатся летать и не всегда нуждаются в помощи человека. Помогать нужно только раненым или явно ослабленным птицам.

Пустельга — небольшая хищная птица, которая питается грызунами и играет важную роль в регулировании их численности. Выпустить спасенных птенцов на волю планируется после полного восстановления их здоровья.

Ранее сообщалось, что житель Новосибирской области спас цаплю, которая блуждала по трассе в ослабленном состоянии. Водитель пожалел молодую птицу, которая явно была дезориентирована, и привез ее домой. Мужчина назвал гостя Аркадием.