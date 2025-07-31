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11:40, 31 июля 2025Моя страна

Медведь исполнил эротичные танцы под пение птиц в России и попал в кадр

«Земля леопарда» показала на видео танцы медведя, стоящего на задних лапах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Медведь исполнил эротичные танцы под пение птиц в России и попал на видео. Запись публикует дирекция заповедников «Земля леопарда» в Telegram.

На видео показано, как на одной из приморских сопок косолапый подходит к «деревянному шесту», встает на задние лапы и широкой спиной к камере. Он начинает танцевать, активно почесываясь. Затем он видит, что напротив есть еще одно дерево. Он хочет сделать то же самое и с этим «шестом». Медведь медленно идет ближе, останавливается и обнюхивает царапины на коре. После этого он обтирается о них головой, стоя на четырех лапах. А далее он снова встает, поворачивается к камере, раскрывает пасть и начинает танцевать.

В заповеднике объяснили, что медведи исполняют такие необычные на первый взгляд движения, чтобы оставить запах и пометить свой район. На дереве же остается много их шерсти, что тоже является знаком для остальных животных. Помимо этого, так звери «смолятся», чтобы их меньше одолевали насекомые, блохи и клещи.

Ранее еще один медведь-стриптизер попал на видео со своими элементами, но только в Тунгусском заповеднике. Тем временем камчатский медведь показал движения из зажигательной ламбады.

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