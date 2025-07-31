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22:52, 31 июля 2025Спорт

Назван способ улучшить эрекцию с помощью спорта

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Unsplash

Международное общество сексуальной медицины назвало способ улучшить эрекцию с помощью спорта. Исследование доступно в журнале Sexual Medicine Reviews.

Ученые выяснили, что увеличение мышечной массы и силовые тренировки способствуют снижению риска эректильной дисфункции. Анализ показал: мужчины с более развитыми скелетными мышцами и крепким рукопожатием реже сталкиваются с проблемами сексуального здоровья, особенно пожилые, страдающие диабетом или ожирением.

Эксперты отметили, что упражнения улучшают здоровье сосудов, повышают чувствительность к инсулину и снижают воспаление, благодаря чему улучшается эрекция. Ученые посоветовали уделять физическим нагрузкам не менее 160 минут в неделю для заметного эффекта.

Ранее тренер Максим Сливак рассказал о влиянии регулярных занятий фитнесом на женское либидо. Он заявил, что частые тренировки положительно влияют на выносливость, увеличивая уровень энергии у женщин. Это позволяет им чувствовать себя активнее в интимной сфере.

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