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12:52, 31 июля 2025Интернет и СМИ

Слова Трампа о России и Индии назвали свидетельством неудачи США

«Страна.ua»: США не удалось убедить Индию отказаться от сотрудничества с РФ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Заявления президента США Дональда Трампа о несостоятельности экономик России и Индии может быть свидетельством того, что Вашингтону не удалось повлиять на Дели в вопросах сотрудничества с Москвой. Об этом пишем издание «Страна.ua» в Telegram.

По мнению издания, американский президент хочет отговорить Индию от закупки энергоносителей у России. «Судя по риторике Трампа, пока такой договоренности не достигнуто, и Штаты решили применить к Индии "метод принуждения"», — отмечается в публикации.

«Страна.ua» добавила, что в случае, если Индия — второй после Китая импортер российской нефти и газа — не откажется от сотрудничества с Россией, то Москва не ощутит введения американских торговых тарифов, если президент США их введет. В материале указывается, что позиция Индии может в том числе повлияет на решение Трампа, вводить ли тарифы в отношении Москвы.

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Ранее Трамп назвал экономики России и Индии мертвыми. В ответ на заявления посла Индии в Великобритании Викрамы Дораисвами о том, что Дели не откажется от покупки энергоресурсов у Москвы, американский лидер отметил, что страны могут вместе ухудшить свое экономическое состояние.

30 июля президент США объявил об импортных пошлинах для Индии, размер которых составит 25 процентов. Подчеркивалось, что такие меры были приняты в том числе из-за сотрудничества с Россией. Новый торговый режим будет действовать с 1 августа.

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